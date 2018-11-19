Лидер футбольной сборной Бразилии Неймар, который в прошлом году перебрался из Барселоны в Пари Сен-Жермен и сильно переживал свой переход, казалось, успокоился и готов поднять клуб к новым вершинам. Но, оказалось, что игрок все еще хочет вернуться в Испанию.

Лидер футбольной сборной Бразилии Неймар, который в прошлом году перебрался из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" и сильно переживал свой переход, казалось, успокоился и готов поднять клуб к новым вершинам. Но, оказалось, что игрок все еще хочет вернуться в Испанию.При этом, как сообщает источник в окружении футболиста, сам бразилец открыт для возможного возвращения на "Камп Ноу". Против этого не возражают и руководители "Барсы", и игроки. Но финансовые возможности каталонской команды ограничены из-за нескольких крупных трансферов, так что ретурн Неймара вряд ли возможен.В то же время на бразильца претендует мадридский "Реал", который уже пытался склонить футболиста к переезду в столицу Испании, сообщает Marca. Глава "Королевского клуба" Флорентино Перес давно хочет видеть Неймара в своей команде. А после переезда португальца Криштиану Роналду из стана "сливок" в итальянский "Ювентус", хочет этого все больше.Преимуществом мадридцев перед каталонцами может стать как раз финансовый аспект. У "Реала" есть некоторое количество свободных средств, и клуб планирует сделать руководству "ПСЖ" весьма солидное предложение.И слово в этом случае останется за владельцами парижского клуба. Летом 2017 года парижане заплатили за Неймара 222 млн евро. Сообщается, что между клубом и игроком есть договоренность, что ему позволят уйти, если поступит идентичное предложение.Еще одной причиной возможного перехода Неймара в другую команду может стать тлеющий все эти полтора сезона конфликт бразильца с другой звездой "ПСЖ" – уругвайцем Эдинсоном Кавани, который также недоволен своим положением в команде.