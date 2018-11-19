В минувшее воскресенье на трассе Екатеринбург — Серов произошла авария, унесшая жизни двух человек. Водитель легкового автомобиля Renault Logan не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

В Сети опубликованы кадры дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, произошедшего в минувшее воскресенье, 18 ноября, неподалеку от города Кушва на трассе Екатеринбург — Серов в Свердловской области.Водитель Renault Logan не справился с управлением на дороге в сложных погодных условиях и его вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком Mitsubishi Fuso.Местные СМИ, со ссылкой на региональное УГИБДД РФ, сообщают, что на месте аварии скончался мужчина 1959 года рождения, находившийся за рулем Renault и его дочь 1983 года рождения. Водитель протараненного грузовика не пострадал.