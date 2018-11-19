Певец оставил движимое и недвижимое имущество. И тут есть, за что побороться.

Певец оставил движимое и недвижимое имущество. И тут есть, за что побороться.Когда-то песни Евгения Осина звучали на каждом углу, он был популярен и богат. Именно тогда он успел обзавестись трехкомнатной квартирой в 100 квадратных метров. Она находится в престижном районе – на улице Демьяна Бедного близ станции метро "Полежаевская". Как рассказал "Дни.Ру" риэлтор, стоит она сегодня около 30 миллионов рублей. Правда, квартира находится в "убитом" состоянии – певец, будучи пьяным, часто молился прямо на паркет...Был у артиста и гараж. Правда, в конце прошлого года он его продал за три миллиона, купил мотоцикл за миллион, а куда дел еще два – не помнит. Злополучный мотоцикл стал причиной несчастья – Осин упал с него и покалечился. Причем так сильно, что едва не лишился руки.В последние же дни артист бедствовал и голодал. "У меня есть карточка на 100 тысяч", – сказал он незадолго до смерти. Скорее всего, это был кредит.Родным Осина теперь предстоит поделить его имущество. Чаще всего с ним находилась его сестра Алина. Именно она и обнаружила тело брата, приехав на его московскую квартиру, после того как Осин сутки не выходил на связь. С родной женой Агнией у артиста были напряженные отношения. А вот внебрачная дочь Настя Годунова явно не упустит возможности урвать что-то от знаменитого покойного родителя.Напомним, что Евгений Осин умер 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве. Причина смерти остается неизвестной. По предварительным данным, у знаменитого артиста остановилось сердце. Похоронят исполнителя хита "Плачет девочка в автомате" 20 ноября на Троекуровском кладбище столицы.