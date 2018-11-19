Участниками акции в этом году стали студенты Владимирского политехнического колледжа

Участниками акции в этом году стали студенты Владимирского политехнического колледжа«Ростелеком» принял участие во Всероссийской акции «Единый урок безопасности в сети Интернете». Участниками акции в этом году стали студенты Владимирского политехнического колледжа. Темой для обсуждения стали угрозы в глобальной сети, в том числе фишинг, спам и троллинг. Специалисты компании рассказали ученикам о способах защиты от негативного контента и вредоносных программ, а также о грамотном использовании персональных данных в интернете, соблюдении конфиденциальности и корректном общении с другими пользователями сети.Занятие сочетало как теоретическую, так и интерактивную – практическую часть, что позволило детям лучше усвоить информацию. Самые активные и внимательные слушатели получили памятные сувениры от «Ростелекома».Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Всероссийский урок интернет-безопасности проводится уже пятый год. Важно, что он проходит не в виде скучной лекции, а включает конкретные случаи из жизни в сети. Ребята находят ответы на волнующие их вопросы и учатся правильно вести себя в киберпространстве. Для подростков Интернет стал неотъемлемой частью жизни, и их просто необходимо научить правильному, а ,главное, безопасному нахождению в Сети. Мы рассчитываем, что ребята не только расширят свой кругозор на этом уроке, но и будут активно использовать полученные знания в повседневной жизни».Для своих абонентов, которые пользуются услугами домашнего или мобильного интернета, «Ростелеком» предлагает подключить опцию «Kaspersky Safe Kids» и защитить устройства ребёнка от негативного интернет-контента. Подключить опцию можно в Едином личном кабинете (ЕЛК) «Ростелекома». Ежемсячная подписка на опцию обойдётся в 99 рублей в месяц (первый месяц бесплатно), а годовая – в 900 рублей за год.Инициатор Единого урока – спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Мероприятие проводится при активной поддержке Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, федеральных и региональных органов власти, а также представителей интернет-отрасли. Цель мероприятия – повысить уровень цифровой грамотности молодого поколения, привлечь внимание родителей и педагогов к проблеме детской безопасности в сети Интернет.