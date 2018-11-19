«Ростелеком» принял участие во Всероссийской акции «Единый урок безопасности в сети Интернет. Участниками акции в этом году стали студенты Владимирского политехнического колледжа. Темой для обсуждения стали угрозы в глобальной сети, в том числе фишинг, спам и троллинг. Специалисты компании рассказали ученикам о способах защиты от негативного контента и вредоносных программ, а также о грамотном использовании персональных данных в интернете, соблюдении конфиденциальности и корректном общении с другими пользователями сети.

Ростелеком принял участие во Всероссийской акции Единый урок безопасности в сети Интернет. Участниками акции в этом году стали студенты Владимирского политехнического колледжа. Темой для обсуждения стали угрозы в глобальной сети, в том числе фишинг, спам и троллинг. Специалисты компании рассказали ученикам о способах защиты от негативного контента и вредоносных программ, а также о грамотном использовании персональных данных в интернете, соблюдении конфиденциальности и корректном общении с другими пользователями сети.Занятие сочетало как теоретическую, так и интерактивную – практическую часть, что позволило детям лучше усвоить информацию. Самые активные и внимательные слушатели получили памятные сувениры от Ростелекома.Павел Шатохин, директор филиала ПАО Ростелеком во Владимирской и Ивановской областях: Всероссийский урок интернет-безопасности проводится уже пятый год. Важно, что он проходит не в виде скучной лекции, а включает конкретные случаи из жизни в сети. Ребята находят ответы на волнующие их вопросы и учатся правильно вести себя в киберпространстве. Для подростков Интернет стал неотъемлемой частью жизни, и их просто необходимо научить правильному, а ,главное, безопасному нахождению в Сети. Мы рассчитываем, что ребята не только расширят свой кругозор на этом уроке, но и будут активно использовать полученные знания в повседневной жизни.Для своих абонентов, которые пользуются услугами домашнего или мобильного интернета, Ростелеком предлагает подключить опцию Kaspersky Safe Kids и защитить устройства ребёнка от негативного интернет-контента. Подключить опцию можно в Едином личном кабинете (ЕЛК) Ростелекома. Ежемсячная подписка на опцию обойдётся в 99 рублей в месяц (первый месяц бесплатно), а годовая – в 900 рублей за год.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала Центр.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *– национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Ростелеком – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,1 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное Интерактивное ТВ, более 1 млн пользователей мобильной связи.В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от Умного дома до ключевого участия в приоритетной национальной программе Цифровая экономика.Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб. Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.