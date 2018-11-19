В региональной Росгвардии в ближайшие дни появится новый начальник

В региональной Росгвардии в ближайшие дни появится новый начальникВо владимирской Росгвардии в ближайшие дни появится новый начальник. Им станет командир ивановского ОМОНа Алексей Степанов. В пресс-службе Росгвардии эту информацию пока не комментируют, но пообещали провести пресс-конференцию как только в ведомство придет новый руководитель.Напомним, должность главы Росгвардии 33 региона пустовала еще с момента задержания Алфии Мокшиной. В июне этого года против нее возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции. Как рассказывали федеральные СМИ, начальница Росгвардии получила от своих подчиненных 40 тысяч рублей.