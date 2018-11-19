Новые плацкартные вагоны могут появиться в эксплуатации уже в 2019 году. В них будут использовать модульные пространства, благодаря чему у пассажиров появится личное пространство, обещают в РЖД

РЖД разработали концепт новых плацкартных вагонов, узнало агентство РИА Новости, в распоряжении которого оказались фотографии.Представитель РЖД подтвердил агентству подлинность фотографий. Он добавил, что это концепт для новых плацкартных вагонов с модульными пространствами. Такие вагоны могут появиться уже 2019 году, сказал представитель компании: Они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам.По словам представителя РЖД, в концепте были учтены пожелания пассажиров и современные тренды: персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность.Представитель РЖД позднее сообщил РБК, что компания покажет модернизированные плацкартные вагоны на выставке Транспорт России, которая пройдет в Москве с 20 по 22 ноября.В октябре глава РЖД Олег Белозеров говорил, что компания изучает возможность оснащения пассажирских вагонов пространствами-трансформерами. У пассажира должно быть индивидуальное пространство. Возможно, пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, под личный комфорт, — отмечал Белозеров.