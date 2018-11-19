Федерация футбола Китая продолжает поиски главного тренера сборной страны. В качестве одного из кандидатов рассматривается бывший наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.

Федерация футбола Китая продолжает поиски главного тренера сборной страны. В качестве одного из кандидатов рассматривается бывший наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.Нынешний тренер сборной Китая Марчелло Липпи в ближайшее время покинет команду и вернется в Италию. Преемник Липпи пока неизвестен, но шансы Сампаоли стать новым наставником китайской сборной весьма высоки. Китайцев не смущает провал аргентинца со своей национальной сборной на последнем чемпионате мира.Согласно информации "Спорт-Экспресс", новый тренер будет получать 15 миллионов евро в год, как и Липпи. Но перед ним будет поставлена задача вывести сборную Китая в финальную часть чемпионата мира 2022 года.