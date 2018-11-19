Введение специальных программ для трофейной охоты на редких животных в России недопустимо. Такое мнение высказал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Введение специальных программ для трофейной охоты на редких животных в России недопустимо. Такое мнение высказал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.Так он прокомментировал соответствующую инициативу депутата Госдумы Владислава Резника, который, как сообщается, призвал Минприроды оценить эффективность программ по защите краснокнижных животных в России и изучить возможность введения платной трофейной охоты на них. А полученные от нее средства направлять на природоохранные мероприятия, сообщает телеканал "Россия 24".Спецпредставитель президента отметил, несмотря на то, что в некоторых странах такой прецедент существует, в ряде других стран за любую охоту следует тюремное заключение. Кроме того, Иванов отметил, что в идее спецпрограмм для охоты есть риски коррупционной составляющей."Это предложение недопустимо. Господин Резник ссылается на то, что в некоторых странах такой прецедент существует. Это действительно так. Но одновременно в ряде других стран за любую охоту следует тюремное заключение", — отметил Сергей Иванов.