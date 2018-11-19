Представители Event-агентств раскрыли, сколько денег получат звезды за участие в новогодних концертах и корпоративах. Они назвали самых востребованных артистов, в числе которых оказалась и телеведущая Ольга Бузова.

Представители Event-агентств раскрыли, сколько денег получат звезды за участие в новогодних концертах и корпоративах. Они назвали самых востребованных артистов, в числе которых оказалась и телеведущая Ольга Бузова.Самым прибыльным временем для всех знаменитостей являются зимние каникулы. Организаторы праздников посчитали, какие звезды зарабатывают на корпоративах больше всех. Самой высокооплачиваемой знаменитостью был назван певец Григорий Лепс. Он готов выйти на сцену за 9 миллионов рублей.За ним идет музыкант Сергей Шнуров, выступление которой обойдется в 7, 5 миллионов рублей. Гонорар предположительно будет разделен между всеми участниками группировки "Ленинград".Запросы у ведущей реалити-шоу "Дом-2" поменьше: Ольга Бузова готова спеть за 2 миллиона рублей. Провести праздник она согласится только, если заказчик добавит к этой сумме еще полмиллиона, передает .Ранее Ольга Бузова рассказала, что возьмет ребенка из детского дома, если до 35 лет не встретит мужчину. "Не хочу упустить время, чтобы ребенок появился в 40 или в 50 лет, хотя и так сейчас можно. Хочу быть молодой мамой – и на свадьбе своей дочери погулять, и бабушкой стать. Короче, до 35 живу, а потом решаю вопрос", – поделилась она.Звезда также заявила, что чувствует себя комфортно без мужчины. Она не готова расставаться со свободой только потому, что от нее этого требуют родители и общество. Телеведущая отметила, что большое количество разводов происходят в России, потому что люди часто торопятся выполнить "некую программу".