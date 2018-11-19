Ситуация в Азовском море нынче неспокойная. Украина, незаконно задерживая российские суда, спровоцировала ответную реакцию Москвы, после чего предсказуемо побежала жаловаться на агрессию Кремля. Более того, Киев попробовал запугать Москву, угрожая ввести флот в акваторию Азова. В российской столице к грозным заявлениям из Незалежной отнеслись с юмором. Так, телеведущий Владимир Соловьев пошутил, что украинцам придется перебрасывать свои корабли в Азов старинным способом - волоком по суше.

Ситуацияв Азовском море нынче неспокойная. Украина, незаконно задерживаяроссийские суда, спровоцировала ответную реакцию Москвы, после чегопредсказуемо побежала жаловаться на "агрессию Кремля". Более того, Киевпопробовал запугать Москву, угрожая ввести флот в акваторию Азова. Вроссийской столице к грозным заявлениям из Незалежнойотнеслись с юмором. Так, телеведущий Владимир Соловьев пошутил, чтоукраинцам придется перебрасывать свои корабли в Азов старинным способом -волоком по суше.В Незалежнойто и дело хвастаются мощью своей армии и военно-морских сил. Кризис вАзовском море, спровоцированный Киевом, заставил украинское руководствоувеличить группировку ВМФ в регионе. Хотя всем понятно: дряхлыйукраинский флот и его устаревшие катера противопоставить российской мощив Черном и Азовском морях не смогут.Темне менее, из Киева то и дело слышатся смелые заявления и грозныевыкрики в адрес Москвы. Так, министр обороны Степан Полторак заявил, чтоУкраина готова дать отпор "российскому агрессору" на всех направлениях.свою очередь, представитель президента Украины в Верховной раде ИринаЛуценко, комментируя возможность закрытия Россией Азовского моря дляпрохода флота Незалежной, заявила, что Киев в ответ будет обращаться в международные суда с иском о нарушении Москвой международной конвенции по морскому праву."Очереднойукраинский чиновник стращала Россию последствиями в Азове, хотя несовсем понятно, с какой стороны в Азовское море приплывут многочисленныеукраинские суда, которые должны противостоять нашей стране", – отметил вэфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" депутат Константин Затулин.Ведущийне растерялся и тут же предположил: волоком по земле, как в старыедобрые времена. "А еще можно взять и выкопать свое, альтернативноеЧерное море, если уж идти путем древних укров, и отделиться от России горной грядой", – саркастически пошутил Соловьев.Напомним, ранее член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевичзаявил, что Украина подталкивает Россию к серьезным шагам в Азовскомморе. Парламентарий не исключил, что в ответ на задержаниепограничниками Незалежной 15 российских судов Москва может пойти на закрытие моря для прохода украинских судов.