Ситуация
в Азовском море нынче неспокойная. Украина, незаконно задерживая
российские суда, спровоцировала ответную реакцию Москвы, после чего
предсказуемо побежала жаловаться на агрессию Кремля. Более того, Киев
попробовал запугать Москву, угрожая ввести флот в акваторию Азова. В
российской столице к грозным заявлениям из Незалежной
отнеслись с юмором. Так, телеведущий Владимир Соловьев пошутил, что
украинцам придется перебрасывать свои корабли в Азов старинным способом -
волоком по суше.
Ситуация
в Азовском море нынче неспокойная. Украина, незаконно задерживая
российские суда, спровоцировала ответную реакцию Москвы, после чего
предсказуемо побежала жаловаться на "агрессию Кремля". Более того, Киев
попробовал запугать Москву, угрожая ввести флот в акваторию Азова. В
российской столице к грозным заявлениям из Незалежной
отнеслись с юмором. Так, телеведущий Владимир Соловьев пошутил, что
украинцам придется перебрасывать свои корабли в Азов старинным способом -
волоком по суше.
В Незалежной
то и дело хвастаются мощью своей армии и военно-морских сил. Кризис в
Азовском море, спровоцированный Киевом, заставил украинское руководство
увеличить группировку ВМФ в регионе. Хотя всем понятно: дряхлый
украинский флот и его устаревшие катера противопоставить российской мощи
в Черном и Азовском морях не смогут.
Тем
не менее, из Киева то и дело слышатся смелые заявления и грозные
выкрики в адрес Москвы. Так, министр обороны Степан Полторак заявил, что
Украина готова дать отпор "российскому агрессору" на всех направлениях.
В
свою очередь, представитель президента Украины в Верховной раде Ирина
Луценко, комментируя возможность закрытия Россией Азовского моря для
прохода флота Незалежной, заявила, что Киев в ответ будет обращаться в международные суда с иском о нарушении Москвой международной конвенции по морскому праву.
"Очередной
украинский чиновник стращала Россию последствиями в Азове, хотя не
совсем понятно, с какой стороны в Азовское море приплывут многочисленные
украинские суда, которые должны противостоять нашей стране", – отметил в
эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" депутат Константин Затулин.
Ведущий
не растерялся и тут же предположил: волоком по земле, как в старые
добрые времена. "А еще можно взять и выкопать свое, альтернативное
Черное море, если уж идти путем древних укров, и отделиться от России горной грядой", – саркастически пошутил Соловьев.
Напомним, ранее член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич
заявил, что Украина подталкивает Россию к серьезным шагам в Азовском
море. Парламентарий не исключил, что в ответ на задержание
пограничниками Незалежной 15 российских судов Москва может пойти на закрытие моря для прохода украинских судов.