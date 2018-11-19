Церемонии памяти проводятся ежегодно в третье воскресенье ноября.

Ежегодно в третье воскресенье ноября по всему миру проводятся мероприятия, приуроченные ко Всемирному Дню памяти жертв ДТП. Сотрудники полиции Владимирской области в минувшие выходные провели церемонии почтения жертв дорожно-транспортных происшествий.В Судогде на базе местного техникума сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами организовали тематическое мероприятие, в ходе которого был продемонстрирован специально подготовленный фильм «Судьбы оборванная нить…». Сюжет фильма напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения. В завершении мероприятия сотрудники полиции и других оперативных служб, студенты техникума почтили память жертв минутой молчания и выпустили в небо белые шары.Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Муромский» провели «круглый стол» для студентов Муромского медицинского колледжа. Мероприятие началось с минуты молчания в память о людях, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. В ходе обсуждения проблемы гибели людей в ДТП, были озвучены факты о наиболее резонансных дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на территории района в 2018 году. Полицейские отметили, что в ряде случаев к трагедии приводят беспечность и невнимательность водителей и пешеходов. В ходе встречи студентам был показан документальный фильм по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Неугаданное». После просмотра состоялось обсуждение вопросов, связанных со снижением аварийности на дорогах. В завершение мероприятия ребятам были вручены буклеты с напоминанием о правилах безопасного поведения на проезжей части.В Гусь-Хрустальном сотрудники ГИБДД провели познавательную экскурсию по улицам города для воспитанников детского сада № 3. Полицейские рассказали ребятам об опасностях, которые могут подстерегать их на дороге, напомнив о важности соблюдения правил при переходе проезжей части и значении сигналов светофора. В этот же день сотрудники ГИБДД совместно с представителями экстренных служб, привлекаемых к ликвидации последствий ДТП, встретились с активистами Российского движения школьников детского центра «Исток». Ребят познакомили со статистикой дорожно-транспортных происшествий на территории Гусь-Хрустального района, напомнили о персональной ответственности соблюдения ПДД, а также о необходимости проявления взаимоуважения между участниками дорожного движения. В завершение этого памятного дня в небо были запущены шары, как символ человеческих душ, жизнь которых трагически оборвалась на дорогах.В Гороховце инспекторы ДПС встретились с воспитанниками дошкольного образовательного учреждения № 5 «Радуга». В игровой форме полицейские повторили с ребятами правила дорожного движения на дороге, провели эстафеты: «Красный, желтый, зеленый», «Разрешается - запрещается», «Отнеси знак», «Собери светофор». В завершение мероприятия состоялась акция «Скажи: «Нет!» новым трагедиям»», в ходе которой ребята вместе с сотрудниками полиции раздавали водителям «флаеры» с напоминанием о соблюдении правил дорожного движения.Инспекторы ОГИБДД Отд по Киржачскому району совместно с учениками СОШ № 7 города Киржача провели акцию «Мы выбираем жизнь!», в заключении которой выпустил в небо белые шары, символизирующие память о жертвах ДТП. В конце рабочего дня к акции присоединились представители мотоклуба «Аквилон» и обычные автолюбители, которые в знак памяти на несколько минут включили аварийные огни на своих транспортных средствах.Церемонии памяти и акции, приуроченные к Дню памяти жертв ДТП, прошли во всех районах области.