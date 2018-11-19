В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве проведен семинар для социальных педагогов образовательных организаций ЦАО города Москвы...
В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве проведен семинар для социальных педагогов образовательных организаций ЦАО города Москвы.
В начале мероприятия перед присутствующими выступил сотрудник УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Виталий Загоровский, затронув вопросы о наркоситуации, складывающейся на территории г. Москвы, об основных направлениях деятельности по профилактике и противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в подростковой и молодежной среде.
Далее полицейские рассказали участникам семинара о проведении на территории г. Москвы Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», озвучили телефоны для возможного обращения по вопросам незаконного оборота наркотиков, а также по вопросам реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц. Также сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве об участии в акции департаментов образования, культуры, спорта и туризма, труда и социальной защиты населения, Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы, и о возможности обращения на их официальные сайты.
УНК ГУ МВД России по г. Москве