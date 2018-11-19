В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве проведен семинар для социальных педагогов образовательных организаций ЦАО города Москвы...

В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве проведен семинар для социальных педагогов образовательных организаций ЦАО города Москвы.В начале мероприятия перед присутствующими выступил сотрудник УНК ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Виталий Загоровский, затронув вопросы о наркоситуации, складывающейся на территории г. Москвы, об основных направлениях деятельности по профилактике и противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в подростковой и молодежной среде.Далее полицейские рассказали участникам семинара о проведении на территории г. Москвы Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», озвучили телефоны для возможного обращения по вопросам незаконного оборота наркотиков, а также по вопросам реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц. Также сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве об участии в акции департаментов образования, культуры, спорта и туризма, труда и социальной защиты населения, Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы, и о возможности обращения на их официальные сайты.УНК ГУ МВД России по г. Москве