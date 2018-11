Из американской настольной игры Vampire: The Masquerade уберут главу о Чечне, а разработавшая сценарий фирма White Wolf будет упразднена как самостоятельная структура. Об этом стало известно сразу после того, как на сомнительную версию игры отреагировали в Чеченской Республике.

Из американской настольной игры Vampire: The Masquerade уберут главу о Чечне, а разработавшая сценарий фирма White Wolf будет упразднена как самостоятельная структура. Об этом стало известно сразу после того, как на сомнительную версию игры отреагировали в Чеченской Республике.Новая часть игры Vampire: The Masquerade, где утверждается, что Чечней на самом деле управляет древний клан вампиров во главе с султаном Рамзаном, вышла в начале ноября и спровоцировала скандал.В прямой эфир программы "60 минут" вышел пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. Он назвал игровой продукт геббельсовской агиткой и пропагандой и пообещал дать достойный ответ."Раздел о Чечне будет исключен из книги Camarilla, как из ее печатной версии, так и из версии в стандарте PDF", — заявили в компании, разработавшей игру Vampire: The Masquerade. Вице-президент Шамс Джорджани также сказал, что компания приносит извинения.Однако власти Чечни не удовлетворены этими извинениями. Министр республики по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров считает, что это не извинения, а издевательства. "Они сделали только хуже. Меры с нашей стороны стопроцентно будут", — сказал он, подчеркнув, что игра является "тягчайшим оскорблением нашему народу и нашему лидеру".