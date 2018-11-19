Сотрудники МЧС патрулировали те места, где традиционно скапливаются любители ранней зимней рыбалки

Сотрудники МЧС патрулировали те места, где традиционно скапливаются любители ранней зимней рыбалкиОзера и пруды 33 региона начали покрываться тонким льдом и в прошедшие выходные спасатели максимально усилили контроль за опасными водоемами.Всю субботу и воскресенья сотрудники МЧС патрулировали те места, где традиционно скапливаются любители ранней зимней рыбалки.Специалисты рассказывали жителям области, что выходить на тонкий лёд опасно для жизни. Вручали памятки с правилами поведения на водоёмах в осенне-зимний период.Профилактической работой охвали множество водоёмов: Содышка и Семязино во Владимире, реки Каменка, Нерль и водохранилище Глазовское в Суздальском районе, река Серая в Александровском районе, река Пекша в Кольчугинском районе, река Колокша в Юрьев-Польском районе, река Клязьма в Вязниковском и Гороховецком районах, городское водохранилеще в городе Гусь-Хрустальном, река Судогда в Судогодском районе, водоёмы Гидромуть и Старка в Ковровском районе, река Ока в Муромском районе, река Унжа в Меленковском районе, река Колпь в Селивановском районе.В течение выходных на водоёмах области, к счастью, никто не пострадал.