Промышленные GSM-модемы и роутеры GSM позволяют организовать связь между удаленными компьютерами и электронным оборудованием с использованием каналов связи мобильных операторов по технологиям LTE/3G/GSM, CDMA и так далее.

Промышленные GSM-модемы и роутеры GSM позволяют организовать связь между удаленными компьютерами и электронным оборудованием с использованием каналов связи мобильных операторов по технологиям LTE/3G/GSM, CDMA и так далее. Они могут дублировать кабельные магистрали для повышения надежности, использоваться как единственное средство связи и устанавливаться на транспортные средства для контроля режима их использования.

Рассмотрим особенности использования и преимущества GSM-модемов и роутеров.

Особенности промышленных сетевых устройств для связи по LTE/3G/GSM

Беспроводные сетевые устройства для сетей сотовых операторов позволяют организовать надежную связь с удаленными подразделениями и оборудованием без использования наземных каналов связи. Передача осуществляется через спутник, а также сети LTE/3G/GSM, благодаря чему отличается стабильностью.

Основные сферы использования устройств:





Промышленные системы телеметрии;







Контроль и управление промышленным оборудованием;







Торговые аппараты и терминалы по приему платежей;







Цифровые табло и рекламные экраны;







Обеспечение связи и безопасности использования банкоматов;







Контроль режима использования транспортных средств.





GSM-модемы – это компактные устройства, которые предназначены для использования в М2М-приложениях. Они используются для передачи данных и управляющих SMS по сотовой сети. Имеют механические переключатели режимов для увеличения надежности, управляются через АТ-команды, обновляются через последовательный интерфейс.

Роутеры GSM – это сетевое оборудование, с помощью которого можно организовать связь с удаленными подразделениями компании. К роутерам могут подключаться другие сетевые устройства с использованием LAN-интерфейса и по WiFi.

В отличие от распространенных бытовых устройств, промышленные модели сетевого оборудования отличаются повышенной защищенностью от внешних воздействий и надежностью. Роутеры могут иметь внешние антенны, два передатчика и сим-карты для регистрации в сетях разных сотовых операторов. Это обеспечивает бесперебойную работу в случаях, если канал связи одного из операторов прекращает работу.

Благодаря использованию этого сетевого оборудования можно обезопасить подразделения или компанию в целом от убытков, связанных с простоями в результате отсутствия связи с центральным офисом или базой данных в информационном центре.

Где купить GSM-модемы и роутеры GSM

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