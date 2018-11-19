Промышленные GSM-модемы и роутеры GSM позволяют организовать связь между удаленными компьютерами и электронным оборудованием с использованием каналов связи мобильных операторов по технологиям LTE/3G/GSM, CDMA и так далее.
Промышленные GSM-модемы и роутеры GSM позволяют организовать связь между удаленными компьютерами и электронным оборудованием с использованием каналов связи мобильных операторов по технологиям LTE/3G/GSM, CDMA и так далее. Они могут дублировать кабельные магистрали для повышения надежности, использоваться как единственное средство связи и устанавливаться на транспортные средства для контроля режима их использования.
Рассмотрим особенности использования и преимущества GSM-модемов и роутеров.
Особенности промышленных сетевых устройств для связи по LTE/3G/GSM
Беспроводные сетевые устройства для сетей сотовых операторов позволяют организовать надежную связь с удаленными подразделениями и оборудованием без использования наземных каналов связи. Передача осуществляется через спутник, а также сети LTE/3G/GSM, благодаря чему отличается стабильностью.
Основные сферы использования устройств:
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Промышленные системы телеметрии;
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Контроль и управление промышленным оборудованием;
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Торговые аппараты и терминалы по приему платежей;
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Цифровые табло и рекламные экраны;
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Обеспечение связи и безопасности использования банкоматов;
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Контроль режима использования транспортных средств.
GSM-модемы – это компактные устройства, которые предназначены для использования в М2М-приложениях. Они используются для передачи данных и управляющих SMS по сотовой сети. Имеют механические переключатели режимов для увеличения надежности, управляются через АТ-команды, обновляются через последовательный интерфейс.
Роутеры GSM – это сетевое оборудование, с помощью которого можно организовать связь с удаленными подразделениями компании. К роутерам могут подключаться другие сетевые устройства с использованием LAN-интерфейса и по WiFi.
В отличие от распространенных бытовых устройств, промышленные модели сетевого оборудования отличаются повышенной защищенностью от внешних воздействий и надежностью. Роутеры могут иметь внешние антенны, два передатчика и сим-карты для регистрации в сетях разных сотовых операторов. Это обеспечивает бесперебойную работу в случаях, если канал связи одного из операторов прекращает работу.
Благодаря использованию этого сетевого оборудования можно обезопасить подразделения или компанию в целом от убытков, связанных с простоями в результате отсутствия связи с центральным офисом или базой данных в информационном центре.
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