19.11.2018

2018-11-19 12:00:44

Трехлетний ребенок пострадал в ДТП под Москвой

В подмосковном Подольске девушка и трехлетний ребенок пострадали в ДТП. Они госпитализированы.



Авария произошла на Старосимферопольском шоссе, передает По предварительным данным, водитель ВАЗ-21041 проехал на желтый и в лоб столкнулся с LADA Granta, ехавшей на зеленый сигнал светофора.