19.11.2018

2018-11-19 19:30:46

Троллейбус с пассажирами сбил девочку и врезался в киоск

Утром 19 ноября на Советской улице в поселке Пионерский в Кировском административном районе Екатеринбурга троллейбус маршрута №4 сбил 16-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, передает портал . После этого общественный транспорт врезался в киоск с питьевой водой.



За рулем троллейбуса находился 26-летний водитель со стажем вождения два месяца. Мужчина, а также трое пассажиров, находившиеся в момент ДТП в общественном транспорте, не пострадали. Сбитая девочка была доставлена в больницу. У нее диагностировали сотрясение мозга.