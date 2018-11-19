Дворовые хоккейные команды попали под крыло профессиональных спортсменов. Фонд Ветераны спорта проводит турниры для любительских команд по всей России. Так находят новые имена и прививают мальчишкам дух большого спорта. Что это дает?

Дворовые хоккейные команды попали под крыло профессиональных спортсменов. Фонд "Ветераны спорта" проводит турниры для любительских команд по всей России. Так находят новые имена и прививают мальчишкам дух большого спорта. Что это дает?- Ты стоишь, три игрока в синей форме перед воротами — пас не отдал! Один пойдешь играть?! Выходи один! Получится?Даже во время матча за третье место на турнире прославленного хоккеиста и тренера Бориса Михайлова страсти кипят. Может быть, сила удара или скорость у юных хоккеистов пока еще не те, но в желании победить они ничуть не уступают профессиональным спортсменам.- Шайбу забросил Иван Швецов, номер 22!Четыре команды из разных районов столицы — мальчишки от семи до 12 лет. В финале встретились "Юниор" из Бутырского района и хозяева площадки — "Метеор" из Бескудникова.- Это мой первый чемпионат, турнир, и, конечно, я переживаю.- Кто победит?- Наверное, мы!Организатор игр — фонд "Ветераны Спорта". Именитые спортсмены так развивают дворовый хоккей. В разных городах России прошло уже 60 подобных турниров. Матчи проводились на поле с искусственным льдом. Здесь, среди пятиэтажек, оно появилось благодаря активному участию Вячеслава Фетисова, который жил в этом районе."В основном, дети, которые не заняты где-то в спортивных школах — они приходят сюда, бесплатно занимаются, учатся азам хоккея и получают огромное удовольствие", — рассказывает президент Фонда поддержки и развития спорта "Ветераны спорта" Александр Старостин.Как известно, немалая доля хоккеистов выросла именно из дворовых команд. И выявление будущих звезд этого спорта — еще одна задача турнира."У них есть возможность из этих дворовых команд, или, можно так сказать, "Золотой шайбы" попасть в профессиональную детскую спортивную школу. Я имею в виду "Спартак", "Динамо", ЦСКА", — говорит двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный тренер России Борис Михайлов.С первых же минут "Метеор" бросился в атаку, но переиграть вратаря соперников удалось лишь один раз. И это — при том, что ворота команды "Юниор" защищала единственная девочка на турнире. Аня Кильдишева признана лучшим вратарем первенства.- Ты чувствуешь, что ты герой сегодняшнего матча?- Я не герой сегодняшнего матча.- Почему?- Потому что команда — молодец!В итоге — счет 5:1 в пользу "Юниора". После игры, как и в большом спорте, радость одних — и горечь поражения других. Все участники получили призы из рук Бориса Михайлова. А победители — заветный кубок и чемпионские медали.