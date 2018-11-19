Группа членов Европарламента обратилась к генеральному директору Amazon Джеффу Безосу с требованием прекратить продажу предметов с советской символикой. По их мнению, наличие таких товаров на онлайн-маркетплейсе компании оскорбляет чувства жертв советского режима.

Группа членов Европарламента обратилась к генеральному директору Amazon Джеффу Безосу с требованием прекратить продажу предметов с советской символикой. По их мнению, наличие таких товаров на онлайн-маркетплейсе компании оскорбляет чувства жертв советского режима.В сентябре 2018-го после получения аналогичных обращений американский ритейлер Walmart – один из главных конкурентов Amazon – пообещал снять с продажи все товары, в оформлении которых использованы серп и молот. А в мае от продажи спортивной одежды и обуви с советскими символами публично отказалась немецкая Adidas.Открытое письмо, адресованное Безосу, подписали 27 членов европейского парламента, некоторые из которых представляют ранее входившие в советский блок государства Восточной Европы. По их мнению, с продажи на платформе Amazon должны быть сняты футболки, костюмы, флаги и сувенирная продукция с элементами советской символики.Авторы письма утверждают, что число жертв советского режима за годы существования СССР составило более 60 млн человек, а более 10 миллионов были депортированы в сибирские лагеря, где страдали «в нечеловеческих условиях от принудительного труда, голода и физического насилия». «Трагические последствия этих действий ощущаются по сей день», – цитирует письмо европарламентариев The Guardian.