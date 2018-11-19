В середине октября Иван и Наталья Краско оформили развод. Однако журналисты не спешат забывать о необычной паре и продолжают муссировать их отношения. В итоге, Наталья выступила с заявлением.

В середине октября Иван и Наталья Краско оформили развод. Однако журналисты не спешат забывать о необычной паре и продолжают муссировать их отношения. В итоге, Наталья выступила с заявлением.Ушлые журналисты продолжают интересоваться личной жизнью Ивана и Натальи Краско даже после того, как те официально стали свободными людьми. То и дело строятся догадки, как живут разведенные Краско, причем, по их данным, Наталья якобы не страдает в одиночестве.В итоге, она решила прояснить ситуацию. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наталья решила расставить все точки над i. Более того, она даже обратилась к конкретным источникам. "ТВЦ и остальные СМИ – как вы умудряетесь врать без зазрения совести. Если вы думаете, что можно бесконечно лгать безнаказанно – вы ошибаетесь (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – заявила Краско.Наталья не сдержала издевки. "Мне конечно привычно слушать о себе гадости, но любовник с 3мя детьми – это конечно сильно😂 Почему с 3мя? У израильских семей по 7, по 8 детей. Моего любовника зовут дядя Шмулик и у него 12 аж детей", – высказалась Наталья.Далее она вообще пошла вразнос и стала шутить о своих романах. "То, что вы лжёте о детях Ивана Ивановича.... Ребят, ну вам же даже совсем глупые люди верить перестанут. У меня вообще 3 любовника, один старше другого... одному 98 лет, 99 и 112😂" – завершила свой пост Наталья Краско.Напомним, инициатором развода стал Иван Краско. Престарелый артист хотел, чтобы молодая жена родила ему дочь, однако та категорически отказывалась. Вместо рождения ребенка Наталья завела кошку.Кроме того, как говорил сам актер в многочисленных телевизионных ток-шоу, Наталья так боялась забеременеть, что отказывала ему в интиме. К слову, сама Шевель в свою защиту заявляла, что у них с мужем не было даже собственного жилья. Всю совместную жизнь они ютились в комнатушке в квартире у родственников.