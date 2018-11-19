К расследованию конфликта между учителем и учеником в одной из московских школ подключились полиция и Департамент образования. В результате инцидента ребенок попал в больницу, а педагог лишился работы. Родители готовят иск в суд, но и учитель сдаваться не намерен.

К расследованию конфликта между учителем и учеником в одной из московских школ подключились полиция и Департамент образования. В результате инцидента ребенок попал в больницу, а педагог лишился работы. Родители готовят иск в суд, но и учитель сдаваться не намерен.- С этим инцидентом можно было разобраться вполне грамотно и аккуратно!Не получилось: после конфликта в школе 1574 ученика увезли в травмпункт, а учителя уволили. По словам Екатерины Уманской, в тот день из-за болезни коллеги ей пришлось вести занятия сразу в двух классах. Девятиклассники вели себя нормально, а вот в пятом классе на предложение достать тетради среагировали не все и не сразу."Он на самом деле смотрел на меня, на мой взгляд, абсолютно равнодушным взглядом. Я поняла: чтобы быстро решить эту проблему, мне лучше, условно говоря, с ним разбираться в коридоре. Поэтому я подошла, по моей памяти, я могла взять его за плечо, чтобы он встал", — рассказывает педагог.Родители Глеба Белявского уверяют, что на уроке русского в 5-м "л" все было не так."Сын сидел, протирал очки — он плохо видит. Не отреагировал на ее команду достать тетрадь. Она подошла, начала агрессивно стучать по столу. После чего она его вытащила за шиворот из-за стола и рывком кинула на соседнюю парту. Он ударился рукой и пальцем", — говорит Мария Белявская.В подтверждение своих слов родители показывают заключение травматолога: перелом верхней фаланги.- Но до того, как его, допустим, трогать, вы его попросили выйти словами или как?"Ну, я не могу сказать точно — скорее всего, да. Я сказала "Глеб" — что-то я должна была наверняка произнести!" — говорит Екатерина Уманская.Свидетельства учеников — точнее их родителей — противоречат друг другу. Одни говорят, что непоседа Глеб повредил палец еще до злополучного урока."До урока он, совершенно четко! Дети — и не только мой ребенок, а, в общем, все в классе — подтверждают, что он жаловался, что у него болит рука — он прищемил руку дверью", — говорит мать одноклассника Глеба Белявского Юлия Вапняр.Другие обвиняют учителя в рукоприкладстве.- Со слов моего ребенка, избиение было. Он видел, как Глеб ударился рукой о парту.По словам Сергея Авакяна, его сын сидел за соседней партой и потому знает о происшедшем лучше других."У него два пальца в этот день было поранено. Один палец был поранен собственно на перемене — который болел, — и, видимо, из-за этого он внимания не обращал на учительницу. Я не знаю — это мои домыслы. Ну, как я полагаю. И второй палец был сломан в процессе всей этой истории", — предполагает Сергей Авакян.Эта история продолжает набирать обороты. К изучению записей камер наблюдения уже приступила полиция."Директор совершенно четко мне сказала, что на камерах видно, как Уманская за шиворот, придавая ускорение, выкинула из класса моего ребенка, уронила его на пол, и потом долго и активно на него ругалась", — говорит Мария Белявская.В ситуацию вмешался столичный Департамент образования. "Департамент образования взял данную ситуацию на контроль. Будет тщательно изучен вопрос законности принятых школой решений об увольнении работника", — сообщил заместитель руководителя ведомства Александр Гаврилов.Педагог считает, что ее уволили незаконно, и намерена добиваться восстановления. А родители школьника готовят иск в суд о защите чести и достоинства.