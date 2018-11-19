ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Афонина Алексея Васильевича...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Афонина Алексея Васильевича, 05.09.1958 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 08.03.2018 года.Приметы: на вид 60 лет, рост 175 см, плотного телосложения, волосы темные средней длины с сединой, глаза карие.Особые приметы: на пальцах рук татуировки в виде перстней.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29