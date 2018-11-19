ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Афониной Нины Игнатьевны, 18.08.1926 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Афониной Нины Игнатьевны, 18.08.1926 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 08.03.2018 года.Приметы: на вид 90 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза темные.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29