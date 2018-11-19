Спасатели эвакуировали сотрудников ГУП «ДСУ-3» и департамента дорожного хозяйства администрации Владимирской области
Спасатели эвакуировали сотрудников ГУП «ДСУ-3» и департамента дорожного хозяйства администрации Владимирской области
Владимирские спасатели эвакуировали всех сотрудников ГУП «ДСУ-3» и департамента дорожного хозяйства администрации Владимирской области из здания на Судогодском шоссе. Это произошло утром 19 ноября.
Г генеральный директор ГУП «ДСУ-3» Андрей Трусов рассказал, что работники предприятия заметили подозрительную картонную коробку, перемотанную скотчем.
На место незамедлительно вызвали сотрудников МЧС. Всех, кто находился в здании, а также жителей ближайшего дома экстренно эвакуировали на случай взрыва.
Кинолог с собакой обследовали странный предмет, но взрывчатки не обнаружили. Оказалось, что в коробке был старый системный блок от компьютера и другой мусор.
Потенциальную угрозу ликвидировали, все сотрудники вернулись на свои рабочие места. Обстоятельства произошедшего выясняются.