Ключевой темой выступления стала профилактическая работа, проводимая по линии предупреждения правонарушений и преступлений в подростковой среде.

В рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Семья» сотрудники ПДН ОМВД России по Александровскому району приняли участие в общешкольном родительском собрании. Перед родителями учеников школ районного центра выступила старший инспектор ОДН Ольга Шумова.Ключевой темой выступления представителя отдела по делам несовершеннолетних стала профилактическая работа, проводимая правоохранителями по линии предупреждения совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений. Майор полиции отметила, что важную роль в формировании навыков жизни в обществе и законопослушного поведения подростков играют родители и призвала присутствующих в зале внимательнее относиться к своим детям, больше интересоваться их увлечениями и времяпровождением вне дома.Также правоохранители напомнили о законодательных нормах, согласно которым к административной и уголовной ответственности могут привлекаться как родители, так и несовершеннолетние.В завершении выступления родители и учителя задали полицейским вопросы, касающиеся, в том числе и правил комендантского часа, установленного на территории региона.