Дело отравленных и пропавших Скрипалей пересеклось с давнишней историей, связанной с основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером. В России ему заочно предъявили новые обвинения и он сразу же связал их с делом об отравлении в Солсбери.

Делоотравленных и пропавших Скрипалей пересеклось с давнишней историей, связанной соснователем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером. В России ему заочнопредъявили новые обвинения и он сразу же связал их с делом об отравлении вСолсбери.Бизнесмензаявил, что новое уголовное дело против него в России стало ответомна обвинения в связи с делом Скрипалей. "Лихорадочная мечтаПутина – в ответ на то, что его поймали на отравленииСкрипалей, обвинить меня в четырех убийствах, включая отравление СергеяМагнитского", – написал Браудер у себя в Twitter.Напомним, чтоновое обвинение в отношении Браудера касается созданию им преступногосообщества. Советник генерального прокурора Николай Атмоньев пообещал, что Москваобъявит бизнесмена в международный розыск, сообщает РИА Новости.При этом в Генпрокуратуресчитают весьма вероятным, что Сергея Магнитского убили по приказу Браудеракак одного из его ближайших сообщников. Юриста могли отравить диверсионнымихимическими веществами с соединениями алюминия, предположили в надзорномведомстве.Адвокат фонда HermitageCapital Сергей Магнитский умер в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года,его обвиняли в коррупции. На Западе посчитали, что юриста специально довели досмерти в следственном изоляторе и в 2012 году США приняли так называемый "АктМагнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных,по мнению американских властей, к нарушениям прав человека.Инвестори бизнесмен Уильям Браудер, на которого работал Магнитский, в 2013 году был заочно приговорен российскимсудом к 9 годам колонии общего режима. Его объявили в международный розыскчерез Интерпол, однако эта организация отказалась искать финансиста.