Дело
отравленных и пропавших Скрипалей пересеклось с давнишней историей, связанной с
основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером. В России ему заочно
предъявили новые обвинения и он сразу же связал их с делом об отравлении в
Солсбери.
Дело
отравленных и пропавших Скрипалей пересеклось с давнишней историей, связанной с
основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером. В России ему заочно
предъявили новые обвинения и он сразу же связал их с делом об отравлении в
Солсбери.
Бизнесмен
заявил, что новое уголовное дело против него в России стало ответом
на обвинения в связи с делом Скрипалей. "Лихорадочная мечта
Путина – в ответ на то, что его поймали на отравлении
Скрипалей, обвинить меня в четырех убийствах, включая отравление Сергея
Магнитского", – написал Браудер у себя в Twitter.
Напомним, что
новое обвинение в отношении Браудера касается созданию им преступного
сообщества. Советник генерального прокурора Николай Атмоньев пообещал, что Москва
объявит бизнесмена в международный розыск, сообщает РИА Новости.
При этом в Генпрокуратуре
считают весьма вероятным, что Сергея Магнитского убили по приказу Браудера
как одного из его ближайших сообщников. Юриста могли отравить диверсионными
химическими веществами с соединениями алюминия, предположили в надзорном
ведомстве.
Адвокат фонда Hermitage
Capital Сергей Магнитский умер в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года,
его обвиняли в коррупции. На Западе посчитали, что юриста специально довели до
смерти в следственном изоляторе и в 2012 году США приняли так называемый "Акт
Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных,
по мнению американских властей, к нарушениям прав человека.
Инвестор
и бизнесмен Уильям Браудер, на которого работал Магнитский, в 2013 году был заочно приговорен российским
судом к 9 годам колонии общего режима. Его объявили в международный розыск
через Интерпол, однако эта организация отказалась искать финансиста.