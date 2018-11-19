Заведение не будет работать минимум месяц

Заведение не будет работать минимум месяцРегиональный Роспотребнадзор провел внеплановую проверку в кафе «Зеленая Долина» в Гусь-Хрустальном. Специалисты ведомства выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства.Так, например, при приготовлении блюд повара не соблюдали поточность технологических процессов. У некоторых из сотрудников не было медицинских книжек, а на кухне отсутствуют бактерицидные лампы.В Роспотребнадзоре подчеркнули, что нарушая санитарные нормы, предприниматель поставил под угрозу жизнь и здоровье посетителей кафе.Судья Гусь-Хрустального городского суда постановил признать ИП Донченко О.И. виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде приостановления деятельности кафе на месяц.