За 9 месяцев 2018 года уровень средней зарплаты увеличился на 10,3%

За 9 месяцев 2018 года уровень средней зарплаты увеличился на 10,3%Уровень средней заработной платы в Костромской области за 9 месяцев 2018 года увеличился на 10,3%. Такие данные на еженедельном совещании представил губернатору Сергею Ситникову директор департамента экономического развития Александр Свистунов.Как сообщает пресс-служба главы региона, за указанный период уровень средней заработной платы в области составил 26 893 рубля. В ювелирном производстве отмечен наибольший рост — на 73,2% по отношению к 2017 году. На 18,5% выросли зарплаты на обрабатывающих производствах, на 15,5% увеличились доходы работников промышленных предприятий в целом.«Ювелиры заработную плату начинают выводить из «тени», это очевидно, — отметил Сергей Ситников. — И это влияние той работы, которую проводила налоговая служба вместе с правоохранительными органами».Глава региона обратил внимание на рост зарплат бюджетников. Денежное содержание работников бюджетной сферы, в соответствии с поручением Президента РФ, выросло на 14%, в сферах культуры и спорта — на 23%, в здравоохранении — на 21%.«При усредненном росте заработной платы у нас есть большое количество людей, у которых реальные доходы, по сравнению с ростом стоимости услуг и товаров, в лучшем случае, стоят на месте, — подчеркнул Сергей Ситников. — При такой ситуации работы еще очень много».