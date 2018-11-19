На трассе Кострома — Шарья — Киров отмечается рост количества ДТП

На трассе Кострома — Шарья — Киров отмечается рост количества ДТППрофильные ведомства Костромской области проанализируют аварийность на дорогах, чтобы выработать комплекс мер по снижению количества ДТП, сообщает пресс-служба главы региона.19 ноября на еженедельном совещании губернатор Сергей Ситников заявил, что на трассе Кострома — Шарья — Киров в Костромской области отмечается рост числа ДТП. По мнению специалистов, это связано с нарушением скоростного режима. Несколько серьезных аварий произошли по вине пьяных водителей.«Выездов на полосу встречного движения стало меньше, а вот число съездов с дороги увеличилось. Прошу сделать подробный анализ ситуации, — поручил Сергей Ситников. — Нам необходимо найти причинно-следственную связь и, самое главное, определить четкие меры, которые повлияют на безопасность дорожного движения».По поручению губернатора этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения.