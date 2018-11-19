Женщина сейчас в больнице

Женщина сейчас в больницеВ Коврове в больницу попала бабушка, которая не помнит ничего, кроме своего имени. Женщина называет себя Галиной.Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут родственников пенсионерки. Может быть, кто-то видел ее или знает, где она живет?Приметы женщины: рост 150 сантиметров, седые волосы, серо-зеленые глаза.Она одета в коричневое пальто, серое платье, темно-синие гольфы, синие с полосами кроссовки и черный с цветами платок.Если Вам что-то известно, обратитесь по номеру - 112 или 8(904)252-37-37.