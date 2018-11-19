Две недели на нескольких площадках будут показывать лучшие спектакли из разных российских регионов. А в будущем юных зрителей будут знакомить не только с театральным искусством. Какие планы у организаторов фестиваля?

Две недели на нескольких площадках будут показывать лучшие спектакли из разных российских регионов. А в будущем юных зрителей будут знакомить не только с театральным искусством. Какие планы у организаторов фестиваля?- Пятнадцать человек на сундук мертвеца!В роли пирата Джона Сильвера на сцене Губернского театра — Сергей Безруков. Признается: сыграть такого персонажа мечтал с детства. Одноногий судовой кок Сильвер — безжалостный охотник за сокровищами, но смелый, справедливый и добрый в душе.- Не плачь! Настоящие джентльмены никогда не плачут. Он плачет только один раз — когда ему очень-очень плохо."Я здесь реализовал свою детскую мечту наконец-то — побыть пиратом! Ну когда такое еще возможно? Абсолютно детское ощущение!" — делится актер.Спектаклем "Остров сокровищ" по роману Стивенсона открылся Большой детский фестиваль. Он проводится впервые — это масштабный смотр спектаклей, адресованных юному зрителю. Среди участников — восемь региональных театров из Санкт-Петербурга, Владимира, Петрозаводска, Новосибирска.Фестиваль родился из простой идеи — собрать все самое лучшее, что создается для детей. Это не только спектакли, но также и кино, и мультфильмы. Площадкой фестиваля стали сразу несколько театральных сцен Москвы.Кроме Губернского театра спектакли покажут в Театре кукол имени Образцова, ГИТИСе и областном ТЮЗе. Оценивать работы будут и взрослые, и, конечно, дети — для этого специально сформировали независимое детское жюри.- Все там очень реалистично. Там даже взрыв был пистолета — мы прямо испугались с ребятами!- Прямо погружаешься в театр, забываешь, что ты в театре!Помочь детскому театру стать интереснее и ярче, привлечь новую публику — это задачи фестиваля."Очень важно прививать искусство детям. Для этого, конечно, нужно вкладываться в детские постановки, чтобы они были и на профессиональном уровне, и режиссерском, и масштабно-зрелищные", — говорит Сергей Безруков — художественный руководитель Международного Большого детского фестиваля."Мы настроили театры на создание достаточно серьезного и интересного контента, потому что деньги появились у театров на такие постановки. Фестиваль — это такой итог всероссийской большой совместной работы", — говорит первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Казакова.В этом году фестиваль продлится до 4 декабря. Планов на будущее много: приглашать театры из других стран, а к спектаклям и фильмам добавить оперу, балет, цирковые и ледовые шоу.