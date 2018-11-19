Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 9 тысяч рублейВ Муроме 25-летнего местного жителя подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Молодой человек, работавший в одном из кафе города, воспользовался моментом, когда 19-летняя посетительница отлучилась из-за столика, и украл оставленный ею смартфон.Девушка обнаружила пропажу и обратилась к правоохранителям. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей.Подозреваемого задержали. Он во всем признался, пояснив, что телефон хотел использовать сам. Теперь злоумышленник под подпиской о невыезде. Смартфон вернули законной владелице.