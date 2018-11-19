В небе над Москвой два пассажирских самолета приблизились друг другу на расстояние 200 метров. Пилот одного из самолетов начал снижение, решив по ошибке, что команда диспетчера предназначалась ему.

В небе над Москвой два пассажирских самолета Airbus опасно сблизились из-за ошибки одного из пилотов.Инцидент произошел поздно вечером 18 ноября. Первый самолет следовал из Калининграда в Москву, другой — из Москвы в Санкт-Петербург.Один из пилотов принял указание диспетчера на снижение, которое было адресовано другому лайнеру. В результате расстояние между самолетами сократилось до 200 метров.Как сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах, на борту сработала система предупреждения об опасном сближении. Экипаж своевременно отреагировал, и самолетам удалось благополучно разойтись.