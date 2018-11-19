В одном из кафе Оренбургского района пьяный мужчина внезапно напал на своего собутыльника и одним ударом отправил его в нокаут. Пострадавший с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, а злоумышленника задержали полицейские, теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В одном из кафе Оренбургского района пьяный мужчина внезапно напал на своего собутыльника и одним ударом отправил его в нокаут.Пострадавший, 50-летний мужчина, был доставлен с тяжелыми травмами в больницу. Злоумышленник был задержан. Им оказался 32-летний житель поселка Ленина. По его словам, напал он на свою жертву, на почве "внезапно возникших неприязненных отношений".Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы.