Бывшего вице-губернатора судят за многомиллионные взятки

Бывшего вице-губернатора судят за многомиллионные взяткиБывший вице-губернатор по строительству Дмитрий Хвостов, которого обвиняют в получении многомиллионных взяток, в очередной раз заявил, что уголовное дело в отношение него - «заказное» и «политическое».Сегодня, 19 ноября, Хвостову дали право выступить с последним словом перед оглашением приговора.Экс-депутат благодарен журналистам за подробное освещение судебного процесса. Он сказал «спасибо» всем, с кем работал, и принес извинения тем, кого мог обидеть.Обратившись к судье, Хвостов попросил объективно разобраться в его истории. В который раз он подчеркнул свою невиновность, уверяя, что взяток он не брал, и даже не вёл разговоров на подобные темы. Хвостов надеется на то, что «правда восторжествует, и общественность узнает всё».Приговор Хвостову будет оглашён 23 ноября.Напомним, обвинение потребовало назначить бывшему вице-губернатору наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а так же штраф больше миллиарда рублей и запрет на замещение ряда должностей сроком на 13 лет.