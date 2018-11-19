Американская поп-исполнительница Рианна стала жертвой хакеров. Злоумышленники разместили откровенные фотографии знаменитости в Сети.

Американская поп-исполнительница Рианна стала жертвой хакеров. Злоумышленники разместили откровенные фотографии знаменитости в Сети.На снимках Рианна позирует полностью обнаженной в своей музыкальной студии. Скорее всего, ее фотографировал один из знакомых. Поклонники смогли узнать певицу благодаря татуировкам и украшениям.Вероятно, эти снимки были сделаны несколько лет назад, потому что сейчас у исполнительницы более пышная фигура и длинные волосы.Фотографии появились на Telegram-канале Сама певица пока никак не прокомментировала эту ситуацию.Ранее летом этого года исполнительница Рианна появилась на премьере криминальной комедии "8 подруг Оушена" в откровенном платье. Для красной дорожки она выбрала наряд золотистого цвета с глубоким декольте. Платье явно было не очень удобным, потому что звезде приходилось его все время поправлять. Однако это не помешало певице позировать для камер.Знаменитости нередко становятся жертвами хакеров. Недавно хакеры распространили снимки 22-летней американской модели Кендалл Дженнер, на которых она запечатлена на берегу океана. Примечательно, что они были сделаны профессиональным фотографом и должны были войти в книгу Рассела Джеймса Angels 2018 Collector's Edition. От действий киберпреступников также пострадали Дженнифер Лоуренс, Роуз Макгоуэн и даже член монаршей семьи Меган Маркл.