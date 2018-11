93-летний ветеран Второй мировой Стэн Стэнсил из американского города Ред-Бэнк, штат Теннеси, получил диплом об окончании средней школы. Из-за военных действий мужчина не успел получить образование в свое время. Американец служил на авианосце.

93-летний ветеран Второй мировой Стэн Стэнсил из американского города Ред-Бэнк, штат Теннеси, получил диплом об окончании средней школы. Из-за военных действий мужчина не успел получить образование в свое время. Американец служил на авианосце, сообщает WTVC.Стэн Стэнсил ушел прямо со школьной скамьи на войну в 1942 году. Бывший участок ВМС, он участвовал в битвах за Иводзиму и Гуадалканал. Вернувшись домой, американец решил заняться работой, а в школу предпочел не обращаться."Мне и в голову не пришло просить о дипломе, потому что я не закончил школу", — отметил Стэнсил.WWII Veteran Sam Stansell left Red Bank high school in 1941 to go fight in the war. Today 77 years later Mr. Stansell came back to receive his diploma. Honored to be able to see this today. Awesome job Mr. Stansell & Red Bank HS pic.twitter.com/nKDfssWNNw— Josh Roe NC9 (@joshroe) 12 ноября 2018 г.В августе Стэнсил дал интервью местному телеканалу об участии во Второй мировой и упомянул, что так и не получил документ о среднем образовании.Этот репортаж увидел судья округа Гамильтон Рассел Бин, который связался со школой Red Bank High School, в где учился Стэнсил.19 ноября ветерану, наконец, вручили заветный диплом и внесли его имя в школьный зал славы.