Правоохранители запечатлели на видео процесс передачи денег, собираемых сотрудниками бюро медико-социальной экспертизы в обмен на принятие решения об установлении группы инвалидности. Цена вопроса составляла 15 – 20 тысяч рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения взяток руководителем одного из филиалов регионального бюро медико-социальной экспертизы Ставропольского края и врачом, находившимся в его подчинении, организовавших торговлю инвалидностями.По данным следствия, за несколько месяцев минувшего 2017 года, медицинские работники "систематически получали от граждан взятки в размере от 15 до 20 тысяч рублей за принятие решений об установлении группы инвалидности".Предприимчивым "коммерсантам " удалось собрать 136 тысяч рублей. Процесс передачи денежных средств был запечатлен на видео в ходе проведения оперативных мероприятий.В настоящее время правоохранители принимают меры к установлению "иных аналогичных фактов противоправной деятельности должностных лиц".