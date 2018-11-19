Nissan заявил, что уволит всех топ-менеджеров, которых подозревают в финансовых махинациях. 19 ноября арестован глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон. Его обвинили в финансовых нарушениях и использовании активов компании в личных целях.

Nissan заявил, что уволит всех топ-менеджеров, которых подозревают в финансовых махинациях. 19 ноября арестован глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон. Его обвинили в финансовых нарушениях и использовании активов компании в личных целях. Акции Renault на бирже в Париже уже упали в цене больше чем на 10%. Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон уже пообещал поддержать концерн, чтобы не допустить его краха.Карлос Гон — президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan. Глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Считается одним из самых известных менеджеров в мировой автоиндустрии. Получил известность в связи с блестящим воплощением плана по выводу компании Nissan из тяжелого кризиса.Родился 9 марта 1954 годав Бразилии, в Порту-Велью. По происхождению — ливанец-христианин. Окончил химический факультет Политехнической школы в Париже и Высшую горную школу. Работал в компании Michelin гендиректором по производству легковых шин и шин для легких грузовиков. С декабря 1996 года — исполнительный вице-президент Renault. В июне 1999 года переведен в Nissan затем стал президентом и генеральным директором компании.С апреля 2005 также занимает должности президента и гендиректора Renault. С 2013-го по 2016 год председатель Совета директоров "АвтоВАЗа" Карлос Гон и стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером в Японии, заработав в 2011 году $12,5 миллиона. Благодаря своей бескомпромиссной борьбе за эффективность финансов получил прозвище "Убийца расходов".