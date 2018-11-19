В Петербурге разыскивают вандалов, которые закрасили белой краской мемориальную надпись у дома номер 14 по Невскому проспекту, которая напоминает о годах блокады Ленинграда. Эта надпись гласит: Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. Скорее всего, ей потребуется реставрация.

В Петербурге разыскивают вандалов, которые закрасили белой краской мемориальную надпись у дома номер 14 по Невскому проспекту, которая напоминает о годах блокады Ленинграда.Эта надпись гласит: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". Традиционно в Северной столице День Победы, День снятия блокады Ленинграда и другие памятные блокадные дни начинаются с возложения цветов к этой табличке.В администрации Центрального района Санкт-Петербурга акт вандализма подтвердили. Причем, уточнили, что это уже вторая за неделю попытка испортить мемориальную доску.Первый раз ее испачкали масляной краской, а теперь она оказалась полностью закрашенной.Краску удалось отмыть, но, скорее всего, ей потребуется реставрация.Таблички с такими надписями появились в блокадном Ленинграде на фасадах зданий в 1943 году. Таких надписей всего три в Петербурге и две в Кронштадте.