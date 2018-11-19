Вины не признает. Сегодня в Ленинском районном суде бывший вице-губернатор Дмитрий Хвостов сказал свое последнее слово перед вынесением приговора.

Вины не признает. Сегодня в Ленинском районном суде бывший вице-губернатор Дмитрий Хвостов сказал свое последнее слово перед вынесением приговора. Напомним, экс-вице-губернатора по строительству обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. В деле фигурируют 4 эпизода. По версии следствия, от владимирских застройщиков Хвостов получил больше 20 млн. рублей. Сам Хвостов вины не признает. Он считает, что дело сфабриковано и имеет политический характер.Дмитрий Хвостов, подсудимый, бывший вице-губернатор по строительству: "Хочу отметить, что свидетели, которые давали против меня показания в суде, ясно сказали, что на них было оказано давление со стороны следствия, что означает, что все дело сфабриковано против меня. Это записано в протоколе допроса суда. Уважаемый суд, если я превысил свои полномочия, то готов понести наказание. Взяток я не брал, и разговора о них не вел. Виновным себя не считаю. Прошу суд объективно рассмотреть уголовное дело и вынести объективное решение".