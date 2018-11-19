Губернатор встретился Геннадием Сигаевым и Вадимом Жарковым

Губернатор встретился Геннадием Сигаевым и Вадимом ЖарковымВладимир Сипягин продолжает рабочие поездки в территории области без предупреждения местного руководства. Так, например, 17 ноября он решил съездить в Гусь-Хрустальный район, где встретился Геннадием Сигаевым и Вадимом Жарковым.Губернатор узнавал о существующих проблемах, его интересовали вопросы развития здравоохранения, организации досуга, общественного транспортного, предоставления жилья сиротам, вывоза бытовых отходов, а также качество услуг ЖКХ.Из-за происшествия в Собинке, где обрушились межэтажных перекрытий в одном из ветхих домов, особое внимание Сипягин уделил вопросу переселения из аварийного жилья.В Гусь-Хрустальном губернатор посмотрел, как идёт реконструкция Детского оздоровительно-образовательного физкультурно-спортивного центра имени А.В. Паушкина.После реконструкции, на которую выделили 178 миллионов рублей, здесь откроют бассейн, современный спортзал, душевые комнаты, хоккейную площадку с раздевалками. Свои двери здание откроет в 2020 году.Одна из приоритетных задач, по словам Сипягина, сделать 33 региона территорией здорового образа жизни. Для этого нужно строить современные спортивные объекты, куда люди будут ходить с удовольствием.А в посёлке Красное Эхо глава региона побывал на стройке Центра культурного развития. На строительство и оснащение современного соцобъекта выделили больше 100 миллионов рублей.Руководство Гусь-Хрустального района и строители пообещали Владимиру Сипягину, что объект сдадут в срок, а главное – это произойдёт без ущерба качеству выполняемых работ.