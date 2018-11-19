Суммарный ущерб превысил 8 тысяч рублей

Суммарный ущерб превысил 8 тысяч рублейВо Владимире местного жителя подозревают в имущественных преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.24-летний молодой человек целенаправленно искал пьяных граждан и воровал у них вещи и деньги. У одного из потерпевших он стащил барсетку с деньгами, а у другого - документы и мобильный телефон. Суммарный ущерб превысил 8 тысяч рублей.Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские проверяют причастность подозреваемого к совершению похожих преступлений.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.