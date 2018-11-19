Он занял 4-ое место по количеству набранных очков

Он занял 4-ое место по количеству набранных очковВладимирский спортсмен Алексей Слепов будет выступать за сборную России на Кубке мира по биатлону. На прошедшем этапе отбора кандидатов Слепов занял 4-ое место по количеству набранных очков.В эту субботу, 17 ноября, в Контиолахти прошли контрольные старты для формирования сборной РФ по биатлону на этапы Кубка мира и IBU.На декабрьские этапы Кубка мира в состав команды вошли 6 мужчин и 7 женщин. Владимирский биатлонист занял 4-ую позицию в мужской команде, он набрал 22 зачетных очка. У лидера сборной Дмитрия Малышко - 40 очков, у Александра Логинова - 30, у Евгения Гараничева - 24, У Алексея Слепова и Матвея Елисеева по - 22, у Эдуарда Латыпова - 21.Первый этап Кубка мира будет проходить в Поклюке с 30 ноября по 9 декабря. А 10 декабря в Хохфильцене начнется второй этап, который продлится до 16 декабря. А Чехия примет третий этап с 17 по 22 декабря.