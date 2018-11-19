Местный житель похищал сотовые телефоны и деньги у лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Во Владимире в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска городского Управления МВД задержан 24-летний местный житель, подозреваемый в совершении имущественных преступлений.Установлено, что молодой человек вычислял лиц, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и совершал кражи принадлежащих им вещей и денег. Таким образом у одного из потерпевших фигурант похитил барсетку с денежными средствами, а у другого потерпевшего - документы и сотовый телефон.Суммарный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 8 000 рублей.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.