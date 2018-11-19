Спикер
Госдумы Вячеслав Володин пригласил глав африканских парламентов принять
участие в конференции Россия – Африка. Председатель нижней палаты
отметил, что рассчитывает на проведение мероприятия в 2019 году. Об этом он
заявил в ходе встречи с послами 43 африканских стран в России.
Спикер
Госдумы Вячеслав Володин пригласил глав африканских парламентов принять
участие в конференции "Россия – Африка". Председатель нижней палаты
отметил, что рассчитывает на проведение мероприятия в 2019 году. Об этом он
заявил в ходе встречи с послами 43 африканских стран в России.
Володин
отметил, что развитие отношений зависит от уровня диалога. "Хочется,
чтобы он у нас был запущен в рамках парламентского изменения", – сказал
спикер. Законодатель отметил, что первые шаги в этом направлении были
сделаны в ходе конференции по развитию парламентаризма в июне этого
года, куда большинство парламентов африканских стран направило свои
делегации.
Спикер
Госдумы назвал такой формат эффективным и выразил надежду на его
дальнейшее развитие. "Считаем, что в будущем нам необходимо провести
отдельную конференцию Россия – Африка в рамках межпарламентского
сотрудничества", – сказал спикер, отметив, что рассчитывает на ее
проведение в следующем году.
Володин
выразил уверенность, что мероприятие послужит стимулом для развития
отношений, активизирует многие процессы в межпарламентском
сотрудничестве России и Африки. "Хотелось бы, пользуясь случаем,
попросить вас подключиться к реализации этой конференции и передать
через вас приглашение моим коллегам, председателям парламентов стран
Африки с предложением принять участие в этой конференции", – обратился законодатель к представителям дипломатических миссий.
Спикер
отметил, что ожидает увидеть на конференции также экспертов и
представителей деловых кругов африканских стран. Помимо прочего,
полагает Володин, мероприятие поспособствует подготовке саммита по
договоренностям, достигнутым главами государств.
Хорошей
основой для дальнейшего расширения контактов, в том числе в рамках
межпарламентского измерения, служит развитие торгово-экономических
связей. Вячеслав Володин отметил, что в сравнении с 2016 годом
товарооборот между Россией и странами Африки увеличился на 26% – на 17,4
миллиарда долларов.
Спикер
уточнил, что в основном это российский экспорт, который вырос на треть.
Поставки африканских товаров в нашу страну тоже увеличились – более чем
на 8%. "Наибольший товарооборот – с Алжиром, Кенией, Сенегалом,
Тунисом, ЮАР", – подчеркнул председатель нижней палаты.
Он
указал и на востребованность проектов в области здравоохранения,
культуры, образования. Володин отметил, что в России обучаются 15 тысяч
африканских студентов, причем четыре тысячи – за счет бюджета нашей
страны.
В
заключение председатель нижней палаты призвал строить отношения на основе
невмешательства в дела суверенных государств, а также поблагодарил собравшихся
дипломатов.
В
свою очередь, вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова отметила, что нижняя
палата российского парламента готова выстраивать связи и новые форматы
взаимодействия со странами Африки. Она напомнила, что в Думе действуют
семь депутатских групп по взаимодействию с африканскими законодателями.
Напомним,
в последнее время межпарламентские контакты России и стран Африки
заметно активизировались. Так, в октябре прошлого года в рамках 137-й
Ассамблеи Межпарламентского союза депутаты Госдумы встречались с
африканскими делегатами.
В
июне этого года гости африканские парламентские делегации приняли
участие в форуме "Развитие парламентаризма" в Москве. Кроме того,
Панафриканский парламент имеет статус наблюдателя в Межпарламентской
ассамблее СНГ.
Международное
сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого
созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами,
активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают
налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском
сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего
депутатского корпуса за два года работы.