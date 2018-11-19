Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил глав африканских парламентов принять участие в конференции Россия – Африка. Председатель нижней палаты отметил, что рассчитывает на проведение мероприятия в 2019 году. Об этом он заявил в ходе встречи с послами 43 африканских стран в России.

СпикерГосдумы Вячеслав Володин пригласил глав африканских парламентов принятьучастие в конференции "Россия – Африка". Председатель нижней палатыотметил, что рассчитывает на проведение мероприятия в 2019 году. Об этом онзаявил в ходе встречи с послами 43 африканских стран в России.Володинотметил, что развитие отношений зависит от уровня диалога. "Хочется,чтобы он у нас был запущен в рамках парламентского изменения", – сказалспикер. Законодатель отметил, что первые шаги в этом направлении былисделаны в ходе конференции по развитию парламентаризма в июне этогогода, куда большинство парламентов африканских стран направило своиделегации.СпикерГосдумы назвал такой формат эффективным и выразил надежду на егодальнейшее развитие. "Считаем, что в будущем нам необходимо провестиотдельную конференцию Россия – Африка в рамках межпарламентскогосотрудничества", – сказал спикер, отметив, что рассчитывает на еепроведение в следующем году.Володинвыразил уверенность, что мероприятие послужит стимулом для развитияотношений, активизирует многие процессы в межпарламентскомсотрудничестве России и Африки. "Хотелось бы, пользуясь случаем,попросить вас подключиться к реализации этой конференции и передатьчерез вас приглашение моим коллегам, председателям парламентов странАфрики с предложением принять участие в этой конференции", – обратился законодатель к представителям дипломатических миссий.Спикеротметил, что ожидает увидеть на конференции также экспертов ипредставителей деловых кругов африканских стран. Помимо прочего,полагает Володин, мероприятие поспособствует подготовке саммита подоговоренностям, достигнутым главами государств.Хорошейосновой для дальнейшего расширения контактов, в том числе в рамкахмежпарламентского измерения, служит развитие торгово-экономическихсвязей. Вячеслав Володин отметил, что в сравнении с 2016 годомтоварооборот между Россией и странами Африки увеличился на 26% – на 17,4миллиарда долларов.Спикеруточнил, что в основном это российский экспорт, который вырос на треть.Поставки африканских товаров в нашу страну тоже увеличились – более чемна 8%. "Наибольший товарооборот – с Алжиром, Кенией, Сенегалом,Тунисом, ЮАР", – подчеркнул председатель нижней палаты.Онуказал и на востребованность проектов в области здравоохранения,культуры, образования. Володин отметил, что в России обучаются 15 тысячафриканских студентов, причем четыре тысячи – за счет бюджета нашейстраны.заключение председатель нижней палаты призвал строить отношения на основеневмешательства в дела суверенных государств, а также поблагодарил собравшихсядипломатов.свою очередь, вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова отметила, что нижняяпалата российского парламента готова выстраивать связи и новые форматывзаимодействия со странами Африки. Она напомнила, что в Думе действуютсемь депутатских групп по взаимодействию с африканскими законодателями.Напомним,в последнее время межпарламентские контакты России и стран Африкизаметно активизировались. Так, в октябре прошлого года в рамках 137-йАссамблеи Межпарламентского союза депутаты Госдумы встречались сафриканскими делегатами.июне этого года гости африканские парламентские делегации принялиучастие в форуме "Развитие парламентаризма" в Москве. Кроме того,Панафриканский парламент имеет статус наблюдателя в Межпарламентскойассамблее СНГ.Международноесотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмогосозыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами,активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогаютналаживать связи между странами. Успехи в межпарламентскомсотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнегодепутатского корпуса за два года работы.