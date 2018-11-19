Во вторник сборная России проведет заключительный матч группового этапа Лиги наций. В Стокгольме наша команда сыграет со сборной Швеции. Стало известно, что ворота россиян будет защищать Андрей Лунев.

Во вторник сборная России проведет заключительный матч группового этапа Лиги наций. В Стокгольме наша команда сыграет со сборной Швеции. Стало известно, что ворота россиян будет защищать Андрей Лунев.Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что Андрей Лунев займет место в воротах нашей команды. С остальными футболистами тренерский штаб еще не определился. "Мы проанализировали матч с немцами, посмотрели шведов, посмотрим еще. Подготовка идет полным ходом, а те, кто не сможет сыграть, покинули расположение".Станислав Черчесов подробно остановился на состоянии нападающего Артема Дзюбы, пропустившего встречу со сборной Германии из-за травмы. "Травмы бывают разными. Например, Роман Зобнин и Сергей Петров изначально не могли нам помочь. Ситуация с Дзюбой была 50 на 50. Увы, не было возможности подлечить Артема в Германии. Он работал в Москве, мы были на связи, созванивались с ним и понимали, что в любой момент можем его вызвать. В настоящее время Артем готовится наравне со всеми".