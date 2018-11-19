Яндекс анонсировал выход новых домашних интернет-устройств, оборудованных голосовым помощником Алиса. Смарт-колонки не обладают высококачественным звуком или способностью выводить видео на телевизор, однако стоят втрое дешевле выпущенной ранее в этом году Яндекс.Станции.

"Яндекс" анонсировал выход новых домашних интернет-устройств, оборудованных голосовым помощником "Алиса". Смарт-колонки не обладают высококачественным звуком или способностью выводить видео на телевизор, однако стоят втрое дешевле выпущенной ранее в этом году "Яндекс.Станции".Irbis A и Dexp Smartbox – это разработанные партнерами "Яндекса" "компактные домашние помощники с Алисой внутри", которые подключаются к домашней сети Wi-Fi и, благодаря встроенным микрофонам, динамику и платформе Yandex.iO, поддерживают работу запущенного российским поисковиком чуть более года назад голосового помощника.Из-за небольшого размера — например, Irbis A (см. фото выше) свободно умещается в ладони — "домашние" колонки не могут воспроизводить музыку качественно, однако для диалога и ответов на запросы пользователя их возможностей достаточно. При желании к мини-колонке можно подключить качественную внешнюю акустику через 3,5-мм аудиоразъем:Стоить Irbis A и Dexp Smartbox будут одинаково — 3290 рублей, а продажи стартуют до Нового года в сетях "М.видео" и DNS. В стоимость включена подписка на сервис "Яндекс.Плюс" сроком на шесть месяцев. Для сравнения, аналогичная мини-версия смарт-колонки Amazon — Echo Dot — стоит в США 40 долларов, то есть порядка 2600 рублей по текущему курсу.Представители поисковика утверждают, что решение совместно с партнерами выпустить "бюджетные" смарт-колонки с "Алисой" не связано со слабым спросом на представленную летом "Яндекс.Станцию".Продажи "Станции" идут "очень хорошо", заявил руководитель направления экспериментальных продуктов "Яндекса" Константин Круглов, не приводя при этом конкретных показателей продаж. При этом он пообещал, что вскоре купить "Станцию" можно будет без долгого ожидания доставки, прямо на маркетплейсе "Беру". Для этого компания заказала дополнительную партию устройств.”"Яндекс" поселит "Алису" в холодильникечитайте такжеПоявившиеся на прошлой неделе в прессе слухи о планах "Яндекса" представить на сегодняшней пресс-конференции собственный смартфон не подтвердились, а представители компании категорически отказались их комментировать. Когда гаджет (который, судя по утечкам, существует на самом деле) будет представлен и будет ли он представлено вообще — неизвестно.