У пользователей YouTube появилось еще меньше поводов выходить из дома – отныне на крупнейшем видеохостинге можно посмотреть многие голливудские фильмы совершенно бесплатно.

У пользователей YouTube появилось еще меньше поводов выходить из дома – отныне на крупнейшем видеохостинге можно посмотреть многие голливудские фильмы совершенно бесплатно, сообщает Ad Age.Ранее подобной функции на YouTube не было, большинство опубликованных там известных фильмов вскоре удалялись администрацией ресурса за нарушение авторских прав.Всего в обновленной базе YouTube более сотни фильмов. Среди первых появившихся на хостинге картин – "Блондинка в законе", "Рокки", "Терминатор". Единственный минус – ролики периодически прерываются короткими рекламными паузами.Журналисты отмечают, что бесплатные фильмы появились на YouTube еще в октябре, однако внимание на новую функцию пользователи обратили только сейчас.Идея бесплатного показа фильмов на YouTube представители компании Google озвучили еще в 2010 году. Вскоре тестовая версия услуги стала доступна для граждан США.